Во Франции прокомментировала поставки оружия на Украину

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила, что в Париже выступают против того, чтобы поставки вооружения на Украину стали причиной эскалации ситуации в регионе. Однако Парли при этом поддержала право Украины на оборону, передаёт слова министра РИА Новости.

Как и в отношении любой другой страны мы не хотим, чтобы наш экспорт приводил к эскалации. Наша главная задача — снизить температуру, способствовать деэскалации, — сказала Парли.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что считает диалог с РФ единственной возможностью обеспечить безопасность и стабильность в Европе. Французский лидер добавил, что в Москве надеется найти ответы на вопросы о безопасности.

Французский лидер подчеркнул, что «сейчас наблюдается критическая ситуация в Европе», и подчеркнул, что все стороны «должны вести себя ответственно». Ранее Макрон заявил, что нормализация международной обстановки без диалога с Россией невозможна. Он подчеркнул, что напряжённость в ситуации с Украиной необходимо снижать мирным путём.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ждут «решительных переломов» в ситуации вокруг Украины после переговоров Путина и Макрона. Он отметил, что обстановка слишком сложная, тема «Северного потока — 2» и вопросы газовой сферы не будут центральными на переговорах.