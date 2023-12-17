Во Франции призвали Зеленского к миру, пока Европа не стала пустыней Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, пока Европа не превратилась в пустыню

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Конфликт на Украине требует скорейшего урегулирования, в противном случае Европа может превратиться в пустыню, написал депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в Twitter (X). Он подчеркнул, что в стране стремительными темпами растет бедность, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к миру.

Российско-украинский конфликт губит европейцев. Нам нужен мирный план, иначе Европа превратится в промышленную экономическую пустыню. Пока мы отдаем деньги [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, мы платим за газ США в четыре раза больше, а в нашей стране стремительно растет бедность, — написал Дюпон-Эньян.

Ранее сообщалось, что Зеленского втянули в ожесточенный внутриполитический спор во время его визита в Вашингтон. Речь идет о борьбе между демократами и республиканцами на фоне предстоящих выборов президента, «жертвой» которой стал украинский лидер.

Тем временем французский политик Флориан Филиппо заявил, что Зеленский покинул США без дополнительной финансовой поддержки и это стало для президента Украины катастрофой. По его мнению, Париж и Брюссель также должны остановить помощь Киеву. Филиппо подчеркнул, что Франции необходимо прекратить выплачивать Украине «миллиарды» и отказаться от «разрушительной» политики председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.