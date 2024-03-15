Во Франции призвали восстановить истину после интервью Макрона Филиппо: нужно раскрыть правду об Украине, чтобы избежать смертельной ловушки

Фото: Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de/Global look Press

Флориан Филиппо

После недавнего интервью президента Франции Эммануэля Макрона важно восстановить истину вокруг ситуации на Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter (X). По его словам, французский лидер во время интервью за 30 минут произнес не менее восьми безумных вещей и большой лжи об украинском конфликте.

В частности, как считает Филиппо, Макрон был неточен, когда говорил о Минских соглашениях, управлении страхом и деньгах, которые Европа вкладывает в Украину. По словам оппозиционного французского политика, истина важна, чтобы защитить весь мир.

Крайне важно восстановить истину, чтобы избежать смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничений свободы, которые они нам навязывают, и войны! Чтобы защитить мир! — написал Филиппо.

Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он. В то же время Париж не ведет войну с Москвой или народом страны, добавил французский лидер.

Как считает представитель Кремля Дмитрий Песков, Франция уже втянута в конфликт на Украине. Он добавил, что заявления Эммануэля Макрона указывают на то, что Париж намерен повысить свою вовлеченность.