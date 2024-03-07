Во Франции призвали свергнуть «безумную марионетку» Макрона Филиппо призвал свергнуть Макрона из-за его слов о безлимитной поддержке Киева

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо свергнуть, заявил в Twitter (Х) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Призыв политика последовал за высказыванием французского лидера о том, что он не видит никаких пределов в поддержке Украины. По мнению Филиппо, Макрон превратился в «безумную марионетку» НАТО.

Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и глубинного государства, до сих пор не свергнут! — возмутился Филиппо.

Газета La Depeche сообщила, что 7 марта Макрон во время встречи с французской оппозицией выразил мнение, что у Франции не может быть никаких лимитов в вопросе помощи Украине. Президент подчеркнул, что также не существует «никаких красных линий». В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России больше не осталось красных линий для Франции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Франция все больше втягивается в украинский конфликт. Он отметил, что ответственность за это несет французский лидер Эммануэль Макрон.

Представитель Кремля также обратил внимание и на разногласия внутри Франции. Так, отметил Песков, Макрон говорит о возможности отправить войска на Украину, в то время как министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне категорически отрицает такую возможность.