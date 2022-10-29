Во Франции призвали прекратить поддержку «мафиозного режима» Зеленского Французский политик Филиппо призвал ЕС перестать поддерживать «мафиозный режим» Зеленского

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо назвал в Twitter украинские власти «мафиозным режимом» и призвал прекратить его экономическую поддержку. Таким образом он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у Евросоюза $38 млрд.

Политик отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и власти Германии склоняются к тому, что ЕС должен оказать Киеву такую помощь. Это означает, что и Франции как члену сообщества предстоит выделить значительную сумму.

Хватит, как долго мы еще будем разоряться ради мафиозного режима, который хочет войны? — написал Филиппо.

В середине октября Зеленский заявил на конференции Всемирного банка и МВФ, что Украине необходимы $38 млрд для ликвидации дефицита бюджета в 2023 году. В то же время, согласно расчетам МВФ, потребность Украины во внешнем финансировании составляет порядка $4 млрд в месяц.

Ранее жители Германии возмутились требованием США к странам ЕС увеличить финансовую поддержку Украины. По их словам, совершенно непонятно, зачем Вашингтон требует от Берлина платить за страну, «с которой они не имеют ничего общего». Немцы заявили, что США не член ЕС и не должны вмешиваться в дела сообщества, а Украина не должна получать поддержку, пока ее власти не согласятся на переговоры с Россией.