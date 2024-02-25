Во Франции призвали отправить в отставку Макрона из-за его слов об Украине Филиппо призвал отправить в отставку Макрона из-за решения по Украине

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за отставку французского лидера Эммануэля Макрона. На своей странице в Twitter (X) он объяснил, что его призыв вызван решением президента страны увеличить помощь ВСУ.

Он собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров! Давайте уберем его отсюда, и побыстрее! — заявил политик.

Он добавил, что таким образом Макрон провоцирует фермеров на еще большие протесты и возмущения.

Ранее фермеры, устроившие массовые протестные акции, потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона. Между протестующими и полицией произошли стычки, известно о нескольких пострадавших. Французский президент предложил лидерам профсоюзов и фермеров провести разговор на открытии выставки сельскохозяйственной продукции. Диалог продлился два часа.

При этом виртуальный саммит G7 прошел без Эммануэля Макрона. Событие состоялось в субботу под председательством Италии. Французский лидер в этот момент был в Париже на сельскохозяйственной выставке, где были протестующие фермеры.