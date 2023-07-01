Во Франции призвали отключить социальные сети Лидер Коммунистической партии Франции Руссель призвал отключить соцсети в стране

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Фабьен Руссель

Социальные сети во Франции следует отключить на время беспорядков в стране, заявил в интервью радио France Info лидер французской Коммунистической партии Фабьен Руссель. По его словам, соцсети могут играть заметную роль в эскалации сложившейся ситуации.

Нам нужно будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? В какой-то момент придется <...> их отрезать, когда в стране жарко. Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем среди населения, — сказал Руссель.

Ранее 1 июля министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что прокурорам необходимо запросить у интернет-операторов IP-адреса пользователей Snapchat, призывающих к беспорядкам.

Snapchat — это социальная сеть, позволяющая публиковать видео, которые остаются видимыми несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. В настоящее время в данной соцсети публикуется большинство видеоматериалов о беспорядках в стране.

Также сообщалось, что французское правительство 30 июня встретилось с представителями цифровых платформ. По данным СМИ, их намеревались «предупредить» об ответственности и попросить о поддержке — в частности, в выявлении пользователей, участвующих в «совершении правонарушений».

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка. Правоохранители заявили, что юноша отказался выполнять их требования. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей. В ряде районов на подавление беспорядков брошен спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

1 июля полиция сообщила о 994 задержанных протестующих.