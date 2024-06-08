Во Франции посоветовали не забывать, как РФ сокрушила нацистскую Германию Политик Земмур: именно Россия сокрушила германскую военную машину

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эрик Земмур

Именно Россия сокрушила гитлеровскую армию, и только лишь после этого во Франции высадились американские подразделения для освобождения Западной Европы, напомнил бывший кандидат в президенты, лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур в эфире Europe 1. Таким образом он отреагировал на отказ властей приглашать РФ на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу, — заявил Земмур.

Политик добавил, что в данный момент все зависит от предпочтений — чью память хотят почитать на церемонии. Если речь идет о всех союзниках по борьбе с нацистской Германией, то Россия должна занимать почетное место, констатировал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия чтит подвиг французской эскадрильи «Нормандия — Неман». При этом парламентарий напомнил, что высадка в Нормандии, со дня которой прошло уже 80 лет, была совершена, когда прошли бои за Сталинград и Курская битва.