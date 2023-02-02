Во Франции призвали не делать рекламную кампанию из военной помощи Киеву Глава Минобороны Франции Лекорню призвал не превращать помощь Украине в рекламную кампанию

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Военная помощь Киеву не должна быть рекламной кампанией, в поставках оружия следует исходить из реальных потребностей ВСУ, заявил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню. Министр подчеркнул, что Украина нуждается в эффективной помощи, учитывающей вопросы логистики и обучения персонала, пишет Le Figaro.

В декабре мы говорили только о системах ПВО, в январе — только о танках, а в феврале, мне кажется, — только об истребителях, — отметил министр.

Он добавил, что Париж собирается передать Киеву дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. По словам министра, сроки их поставок в настоящее время уточняются.

Ранее Лекорню заявил, что для Франции не существует табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине. При этом он подчеркнул, что такая помощь не должна ослаблять обороноспособность французской армии, а также самолеты не должны повышать риск эскалации конфликта. Министр добавил, что правительство Франции еще не приняло окончательного решения относительно подготовки украинских пилотов для дальнейших полетов на истребителях.