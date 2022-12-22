Во Франции призвали ЕС брать пример с Венгрии в вопросе Украины Французский политик Филиппо: ЕС должен брать пример с Венгрии в вопросе Украины

Фото: Dirk Sattler, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Финансирование Украины должно подвергаться проверкам и в этом Евросоюзу следует брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо. По его словам, Брюссель закрывает глаза на реальное предназначение денег, которые получает от ЕС Киев.

Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине! — написал Филиппо.

Он подчеркнул, что аудиты траншей, направляемых Киеву, должны быть очевидной необходимостью.

Мафия и коррупционеры! Остановитесь! — заключил политик.

Ранее Филиппо назвал «безумными» действия президента Франции Эммануэля Макрона по оказанию помощи Украине. Комментируя объявление главы государства о пакете поддержки украинской энергетической инфраструктуры на €76,5 млн, он напомнил о том, что во Франции при этом школы и больницы не отапливаются.