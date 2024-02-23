Во Франции признали ущербность западной военной техники из-за мышей Figaro: западная техника недолговечна в условиях боевых действий на Украине

Фото: Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle/Public Domain/wikipedia

САУ Caesar

Военная техника из экологичных материалов, поставляемая Западом Украине, оказалась не подготовленной к реалиям фронта на Украине, пишет газета Le Figaro со ссылкой на французского военного. По его словам, защитные оплетки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, в результате на некоторых машинах грызуны перегрызли провода.

К счастью, у украинцев в запасах оставалась старая советская техника, — добавил источник газеты.

Накануне Минобороны Украины сообщило о получении десятков бронетранспортеров М113. Глава ведомства Рустем Умеров. Он поблагодарил союзников за предоставленную помощь. В украинском ведомстве отметили, что техника на гусеничном ходу имеет гораздо более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна ВСУ больше всего.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории России. Глава Альянса дал понять, что союзники блока смогут сами решать, поставлять ли Киеву F-16, поскольку политика у стран — членов организации разная.

Он отметил, что оснащение F-16 ракетами класса «воздух — воздух» вынудит российских летчиков с большой осторожностью относиться к выполнению задач, поскольку они могут оказаться в зоне поражения этих ракет. Затруднится и боевое применение планирующих авиабомб с УМПК. Кроме того, натовские истребители могут нести противокорабельные ракеты, что увеличивает угрозу для российских военных судов в любой части акватории Черного моря. Опасность представляют и ракеты «воздух — земля» большой дальности.