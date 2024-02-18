Во Франции признали тяжелые потери ВСУ LJD: Франция намерена удвоить количество обученных военных ВСУ в 2024 году

Фото: МО Украины

Французские власти намерены в течение 2024 года подготовить от семи до девяти тысяч украинских военных на фоне тяжелых потерь ВСУ в зоне СВО, передает издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на слова главы Министерства вооруженных сил страны Себастьена Лекорню. Последний также заявил, что Франция уже подготовила около 10 тысяч человек.

Как отметил министр, Франция входит в список лидеров стран Европы по количеству подготовки военных Украины, в 2024 году Париж планирует практически удвоить количество обученных украинских солдат. По его словам, такие действия необходимы на фоне больших потерь Киева на линии фронта.

Эта поддержка необходима, украинская армия несет тяжелые потери, — констатировал он.

В завершение Себастьен Лекорню заявил, что обучение проходит в рамках соглашения между Киевом и Парижем, касающегося сферы безопасности. При этом договор между странами включает в себя финансовую помощь Украине в размере €3 млрд, рост поставок боеприпасов и техники, а также расширение сотрудничества в области разведки и безопасности в киберпространстве. Документ рассчитан на 10 лет.

В Чехии ранее заявили, что нашли способ обеспечить Украину сотнями тысяч боеприпасов в короткие сроки. Для этого необходимо консолидировать поставки при общем финансовом участии партнеров, так как в общей сложности они могут поставить Киеву порядка полумиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.