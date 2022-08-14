Во Франции признали неэффективность санкций против России Колумнист Agoravox Шнур: антироссийские санкции сыграли против Европы

Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Париж, Франция

Европа ударила сама по себе, когда вводила антироссийские санкции, заявил колумнист Agoravox Кальман Шнур. В публикации для французского издания он указал на теперешний курс рубля.

Шнур писал, что министр финансов Франции Брюно Ле Мэра 1 марта этого года утверждал, будто антироссийские санкции «до ужаса» эффективны. При этом колумнист напомнил, что курс рубля укрепился — если в феврале за него давали 0,12 евроцента, то в начале марта — 0,61.

Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя! — считает колумнист.

Особенно он возмутился тем фактом, что французские и европейские власти оказались дилетантами, неудачниками и невеждами.

Мы уже дожили до того, что выражение «голодные бунты» касается не Африки, а нас самих. И чья это вина? — задался вопросом автор публикации.

Шнур назвал слабым утешением то, что Франция «катится в пропасть» вместе со всем Евросоюзом. Он раскритиковал Еврокомиссию за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.

Ранее стало известно, что Банк России опубликовал ряд прогнозных сценариев на ближайшие три года, и согласно одному из них, возможно повторение глобального экономического кризиса 2007–2008 годов. В ЦБ пояснили, что сценарий «Глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля будет больше концентрироваться в региональных блоках.