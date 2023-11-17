Во Франции оценили ситуацию на Украине Le Monde: на Украине приближается идеальный шторм из-за провалов ВСУ

Фото: МО Украины

Ситуация на Украине близка к «идеальному шторму» из-за провалов ВСУ, пишет журналист Сильви Кауфманн в статье французской газеты Le Monde. По его словам, конфликт зашел в тупик и теперь страну ждут политические потрясения.

Конфликт зашел в тупик, и тучи сгущаются настолько, что надвигается то, что американцы называют идеальным штормом — фразеологизм, означающий ситуацию, возникшую путем такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает. Куда ни глянь, везде наблюдаются негативные для Украины и ее союзников тенденции, — говорится в материале.

Кауфманн также считает, что ситуация становится все хуже, поскольку ВСУ не продвигаются, а их численность сокращается. Более того, мобилизация буксует и Киев не может пополнять армию. Для полной катастрофы «не хватает только возвращения Дональда Трампа в Белый дом», написал журналист.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.