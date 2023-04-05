Во Франции придумали новые санкции для России Французский депутат Патрие-Лейтю предложил запретить открывать европейские франшизы в России

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Необходимо ввести новый тип антироссийских санкций, благодаря которым можно будет ограничить создание франшиз иностранных компаний в России, заявил депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю. Он направил обращение к главе МИД Франции Катрин Коллонне, в котором уточнил, что для этого нужно внедрить особый механизм налогообложения, сообщает Lenta.ru.

Европейские компании, в том числе французские, по-прежнему активны в России. Некоторые из них даже снова открываются там, используя франшизы, — заявил парламентарий.

В своем обращении он спросил, что по этому поводу думает правительство. По мнению депутата, крупные компании не должны работать в «стране, которая стала открыто враждебной Европе». Он предложил разработать механизм налогообложения, благодаря которому часть прибыли от компаний, оставшихся в России, будет перенаправлена на финансирование помощи в приеме украинских беженцев и помощи в гуманитарных акциях на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон санкционировал 35-й пакет военной помощи Украине на $500 млн. В Киев планируется отправить боеприпасы для HIMARS, средства противовоздушной обороны и противотанковые системы.