Во Франции предупредили о возможном нападении НАТО на Россию Политик Филиппо допустил нападение НАТО на Россию под чужим флагом

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о возможной «операции под чужим флагом» со стороны НАТО в ближайшие месяцы. Так в соцсети Twitter (X) он отреагировал на заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией. Он подчеркнул, что «безумцы из НАТО» готовы на все.

И повторяет (Бауэр. — NEWS.ru) это так часто, что становится подозрительно. «Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!». Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году) в ближайшие месяцы! — написал политик.

Филиппо ранее призвал Францию выйти из НАТО из-за враждебной политики военного блока по отношению к России. По его мнению, военно-политический блок приближает начало третьей мировой войны. Он акцентировал внимание на публикациях СМИ, что предстоящие учения НАТО будут направлены на демонстрацию готовности Альянса воевать с Россией.

Ранее Бауэр заявил, что НАТО ожидает начала полномасштабной войны с Россией в ближайшее двадцатилетие. По его мнению, странам Блока необходимо подготовиться к этому событию. Прежде всего нужно создать систему, которая позволит обучать людей на случай войны, указал он.