Во Франции предсказали десятикратный рост цен на электричество Parisien: оптовая цена на электричество во Франции к 2023 году вырастет более чем в десять раз

Фото: Bernard Jaubert/Global Look Press

Оптовая цена на электричество во Франции к следующему году поднимется в цене в десятикратном объеме, сообщает Le Parisien. Так, один МВт-ч будет стоить дороже €1 тысячи. В прошлом году, по информации издания, за один МВт-ч французы платили около €85.

Оптовая цена за один МВт-ч в следующем году превысит €1 тысячу. Это означает рост более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом, — сказано в сообщении.

В числе причин ценового скачка журналисты газеты называют сокращение экспорта российского газа в Европу, произошедшее после событий 24 февраля. Кроме того, на негативном ценообразовании сказалась остановка ядерных реакторов во Франции. По информации издания, из 56 ядерных реакторов на текущий момент в эксплуатации находятся лишь 24. Другие остановились из-за проблемы коррозии (ржавление).

В газете спрогнозировали, что к следующему декабрю цена за один МВт-ч может возрасти до €1,6 тысяч.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания Совета министров Франции объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий.