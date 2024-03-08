Во Франции предрекли ядерную эскалацию из-за НАТО Экс-премьер Франции де Вильпен: силы НАТО на Украине грозят ядерной эскалацией

Фото: МО Украины

Отправка войск НАТО на Украину влечет за собой риск ядерной эскалации, что в текущих условиях недопустимо, заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в эфире LCI. По его словам, сегодня дискуссии о применении ядерного оружия ведутся не так, как в недалеком прошлом, и то, что еще 10–15 лет назад казалось невозможным, воспринимается как возможный вариант развития событий.

Размещение сухопутных войск НАТО на Украине — это вероятность получить ущерб, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем, — сказал де Вильпен.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что Франция может отправить на Украину специальную армию для выполнения задач за рубежом — Иностранный легион. Появление в зоне конфликта европейских союзников вполне вероятно, поскольку ВСУ не смогут удержать фронт без помощи со стороны, подчеркнул он.

При этом глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне ранее пообещал, что боевые подразделения национальной армии не отправятся в зону конфликта, поскольку французы не собираются «умирать за Украину». С самого начала были оговорены рамки: России мешают победить, но не вступают с ней в войну, уточнил он.