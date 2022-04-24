Во Франции предрекли социальный кризис в случае победы Макрона

В случае переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции существует высокая вероятность столкнуться с ростом социальном напряжённости в стране, заявил глава аналитического центра «Институт свобод» эксперт Шарль Гав, передаёт РИА Новости. Победа оппонента Макрона, Марин Ле Пен станет менее опасным вариантом для французов, считает Гав.

Эксперт полагает, что победа Ле Пен уничтожит монополию власти 35% избирателей из числа городской буржуазии, которые отдают свой голос за нынешнего президента страны — Макрона.

Гав видит возможным победу Ле Пен, в случае если сторонники её политики в провинциях, воздержавшиеся от голосования в первом туре всё же придут на избирательные участки и отдадут свой голос.

Если этого не произойдет (победы Ле Пен на выборах президента Франции. — NEWS.ru), то назревающий спад уровня жизни французов сделает ситуацию взрывоопасной, — заявил эксперт.

В 08:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Граждане Франции выбирают между двумя кандидатами: нынешним президентом Эммануэлем Макроном, который занял пост главы государства в 2017 году, и депутатом парламента Марин Ле Пен.

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.