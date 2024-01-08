Во Франции назвали последствия для Украины из-за атак на Белгород LCI сообщил о риске для Украины лишиться помощи Запада из-за ударов по Белгороду

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Если Украина будет наносить удары по Белгороду, западные страны могут лишить ее помощи и разорвать с ней финансовые связи, считает международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте. По ее мнению, становится очевидным, что для Киева стирается грань между мирными гражданами и военными целями.

Если атаки по Белгороду будут нарастать и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной, — предупредила она.

Барте отметила, что на Западе внимательно следят за действиями Киева. Она добавила, что помогающим Украине странам все сложнее согласовывать для нее очередные кредиты.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Украина имеет законное право на оборону. Таким образом он ответил на вопрос об ударе ВСУ по мирным жителям Белгорода. Кроме того, МИД Франции в своем заявлении указал, что считает Россию ответственной за смертельные жертвы в вооруженном конфликте. Там полагают, что Москва должна вывести войска из зоны проведения спецоперации.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал официальную оценку Парижа. Он отметил, что в России никогда не любили французов.