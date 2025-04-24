Во Франции предположили, когда и на чьих условиях завершится СВО Генерал Делавард предрек окончание СВО на условиях России к концу 2025 года

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ВС Украины

Боевые действия на Украине могут завершиться уже к Рождеству (во Франции начинается в ночь с 24 на 25 декабря), предположил генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции в отставке Доминик Делавард. Он убежден, что мир будет достигнут не переговорами, а на поле боя. По словам Делаварда, которые приводит ТАСС, Киев приговорят к безоговорочному соглашению.

Я считаю, что мир у нас будет к Рождеству, но этот мир будет достигнут силой оружия на поле боя и путем безоговорочного принуждения Украины, — уверен французский генерал.

Делавард добавил, что по итогам конфликта будет заключен мирный договор, условия которого продиктует Россия. Он также не исключил, что в ходе боевых действий ВС РФ могут дойти до Одессы. Генерал в отставке объяснил это тем, что город является «исконно русским». Взятие Одессы отрежет Украину от Черного моря и даст РФ контроль над экономически значимыми морскими зонами, отметил он.

Ранее журналист Focus Ульрих Райтц заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине напоминает раздел нацистской Германии. По его мнению, «параллели очевидны». Райтц уверен, что в конечном итоге Крым будет признан российской территорией «почти в соответствии с международным правом».