Во Франции предложили радикальные меры после мирного плана Путина Филиппо призвал Францию выйти из НАТО и начать работать над достижением мира

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Флориан Филиппо

Франция должна покинуть НАТО после того, как страны — члены Альянса отвергли мирные инициативы президента России Владимира Путина по Украине, заявил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик подчеркнул, что Парижу пора «очнуться».

НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. Необходимо очнуться, работать над достижением мира и выйти из НАТО, — подчеркнул Филиппо.

Он выразил мнение, что теперь Североатлантический альянс начнет напрямую контролировать помощь, поступающую Украине. Кроме того, участники военного блока начнут платить Киеву €40 млрд ежегодно, что просто «неприемлемо», резюмировал Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо выразил мнение, что дискуссия по поводу отправки военных инструкторов Франции на Украину говорит о переходе конфликта в новую фазу. По его словам, парламентарии даже не просят дополнительного голосования по этой теме, что является «позором».

Известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам готовить военнослужащих на Украине. Он выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры республики.