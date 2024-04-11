Во Франции предложили не допускать одну страну к участию в Олимпиаде Член парламента Франции Бенар предложил отстранить Израиль от Олимпиады

Фото: Kohei/MARUYAMA/AFLO/Global Look Press

Член парламента Франции Эдуар Бенар предложил отстранить Израиль от участия в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Депутат направил соответствующее обращение министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере, пишет Lenta.ru. Он подчеркнул, что об этом просят более 300 палестинских спортивных организаций.

Господин Эдуар Бенар обращает внимание госпожи министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из Олимпийских игр, начиная с Игр в Париже в 2024 году, — говорится в обращении.

По словам Бенара, правительство Израиля «организует геноцид», в связи с чем страну необходимо отстранить от участия в соревнованиях. Депутат также поинтересовался у министра спорта, как она относится к данной идее, и попросил сообщить свою позицию в отношении просьбы палестинцев.

[Бенар] просит [Удеа-Кастеру] сообщить ему свою позицию в отношении палестинского призыва к бойкоту Олимпийских игр в отношении государства Израиль, — уточнил депутат.

Глава WADA Витольд Банька ранее сообщил, что в Олимпийских играх в Париже примут участие более 40 российских спортсменов. Он добавил, что в предыдущих Играх в Токио приняли участие 330 спортсменов из России.