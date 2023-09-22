Во Франции предложили избавиться от фон дер Ляйен после слов о России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о бомбардировке Хиросимы неприемлемы, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В социальной сети Twitter (X) он написал, что таким образом политик пытается манипулировать общественным мнением. Это, на его взгляд, неприемлемо.

Вот так манипулируют толпой, заставляя ее поверить, что бомбу на Хиросиму сбросила Россия, а не Америка <...> Эта клика ужасна, и от нее необходимо избавиться, — написал он.

Ранее фон дер Ляйен косвенно обвинила Россию в том, что это она сбросила ядерную бомбу на Хиросиму. Вспоминая те события, она заявила, что «Россия снова угрожает применить ядерное оружие».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого обвинила главу Еврокомиссии во лжи. Дипломат подчеркнула, что наиболее «отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен».

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что еврочиновница подобными антироссийскими заявлениями отрабатывает свои деньги и потому допускает абсолютно оскорбительные выражения в адрес России. Ее руссоненавистничество, отмечает он, доходит до какого-то абсурда и при этом показывает уровень мышления нынешней Еврокомиссии.