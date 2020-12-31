Празднующие Новый год сожгли более 860 машин во Франции

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В новогоднюю ночь во Франции, по уточнённым данным, хулиганы сожгли 861 автомобиль. Причём правоохранительные органы не стали обнародовать статистику официально, чтобы избежать любых «элементов соревнования» по числу поджогов.

Новогодняя традиция, которой сложно гордиться, проявляется в Пятой республике уже не первый год. На этот раз с некоторым облегчением в стране отмечают: поджогов было на 41% меньше, чем в прошлом году, когда сгорели 1457 автомобилей, что стало своего рода рекордом.

Возможно, снижению числа хулиганских выходок способствовало то, что цифры о поджогах машин намеренно не стали включать в сводку Министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь, передаёт РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1. Дело в том, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал от префектов не сообщать эти данные на местном уровне, чтобы исключить «соревновательный» фактор.

Ранее, как писал NEWS.ru, была обнародована информация о сожжённых автомобилях лишь в коммуне Страсбурга. Там сгорели около 60 машин. Ещё один человек погиб из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

За соблюдением комендантского часа, введённого в стране на фоне пандемии коронавируса, в новогоднюю ночь были мобилизованы следить порядка 100 тысяч полицейских и жандармов. Тем не менее граждане повсеместно и целенаправленно нарушали запрет на передвижение с 20:00 до 06:00. К слову, в 15 французских департаментах комендантский час ещё строже — с 18:00. Ради празднования Нового года его отменять не стали.