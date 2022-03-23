Во Франции потребовали увеличить запасы йода на случай ЧП на АЭС Украины

Член национального парламента Франции Эмили Кариу попросила власти нарастить и проверить уже существующие запасы йодсодержащих препаратов на случай «инцидентов» на украинских атомных электростанциях. По словам депутата, переход АЭС Украины под контроль России «вызывает опасения», сообщает RT.

Она также попросила выяснить, какое количество таблеток Франция зарезервировала для поставок за рубеж и как быстро их можно произвести в случае необходимости.

Депутат просит оценить существующие запасы таблеток йода и какое их количество Франция зарезервировала для поставок за границу. Также она спрашивает о том, в какой срок можно произвести эти дозы в случае серьёзного инцидента на европейской территории и какую логистику собираются использовать, чтобы как можно быстрее распределить их среди французов, — говорится в обращении парламентария.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта сообщила, что российская сторона смогла договориться с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Она отметила, что Москва и впредь будет содействовать безопасности данного объекта.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».