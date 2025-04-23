Во Франции потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине Генералы Франции призвали раскрыть факты участия Парижа в конфликте на Украине

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Сотни отставных французских военных, в том числе 26 генералов, направили главам обеих палат парламента Франции открытое письмо с требованием раскрыть все данные о нахождении на территории Украины солдат национальной армии, о чем сообщил радио Sud Radio глава ассоциации Place d«Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак. По его словам, они также настаивают на парламентском голосовании по этому поводу.

За два дня на сайте организации под петицией было собрано более девяти тысяч подписей. Авторы послания также хотят, чтобы парламент опубликовал всю интересующую их информацию в официальном вестнике республики Journal Officiel.

В документе указывается на тот факт, что все международные договоры со значительными финансовыми последствиями должны быть ратифицированы парламентом. Однако с франко-украинским договором о финансовой и военной помощи на €3 млрд этого не произошло. По мнению отставных военных, это ставит под сомнение законность поставок на Украину французского оружия. Тем более, что Париж не находится в состоянии войны с Москвой.

Авторы послания также указали на необходимость предварительного парламентского обсуждения, касающегося возможного размещения французских войск в Европе в мае 2025 года и его совместного использования. По мнению военных, без четкого мандата парламента армия в нарушение конституции Франции о разделении властей в качестве гаранта прав человека будет служить уже не народу.

Ранее издание Le Point выразило мнение, что французский лидер Эммануэль Макрон сводит на нет усилия президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты посчитали, что он втягивает страну „в кровавую и абсурдную авантюру“ по соображениям внутренней политики, но без поддержки Белого дома она не имеет смысла.