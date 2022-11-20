Во Франции потребовали прекратить помощь Украине из-за обстрелов ЗАЭС Французский лидер оппозиции Филиппо потребовал отменить поставки оружия Киеву

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Лидер оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна прекратить военную помощь Украине из-за провокаций ВСУ на Запорожской АЭС. По его мнению, которое он изложил в Twitter, все это может «плохо закончиться».

Киев вновь обстреливает Запорожскую АЭС и прибегает к провокациям. Если мы продолжим финансировать и вооружать украинского президента Владимира Зеленского, то все может очень плохо закончиться, — написал французский политик.

Не так давно экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль раскритиковала власти за отсутствие свободы слова в международных делах и следование политике США в вопросах Украины. Политик считает, что на сегодня вся Европа утратила нейтралитет, подчиняясь Вашингтону.

Ранее французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» организовала одна или несколько стран — членов НАТО. Он выразил мнение, что в диверсиях точно не задействована российская сторона.