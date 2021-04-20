Во Франции посмеялись над словами Борреля о численности армии РФ

https://static.news.ru/photo/c3860f6c-a1f1-11eb-8b26-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Читатели французского издания Le Figaro иронично прокомментировали слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о 150-тысячной российской армии на границе с Украиной и последующем исправлении этой цифры до 100 тысяч. По их мнению, в докладе чиновника присутствует «американский след».

Полагаю, первые цифры были озвучены американцами, — написал один из читателей.

Другой расценил сведения дипслужбы ЕС о российских войсках как дезинформацию и обвинил политиков в некомпетентности, поскольку они не понимают, «что означает 100-тысячная армия».

Комментаторы также не увидели проблемы для Европы в том, что российские войска передвигаются по территории своей страны. Они предположили, что «Путин привёл» войска к украинской границе, имея сведения о подготовке к какой-то активности. Вероятно, это связано с присутствующими в регионе военными США.

Ранее сообщалось, что Боррель не смог ответить на вопрос, откуда у него сведения о якобы 150 тысячах военных РФ в районе границы с Украиной. Он лишь назвал вероятное развёртывание сил «крупнейшим, которое было когда-либо». В дипслужбе ЕС, в свою очередь, никак не объяснили новые данные о российских войсках.