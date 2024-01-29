Во Франции пошли на жесткие меры против фермеров Французская жандармерия направила броневики против протестующих фермеров

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французская жандармерия мобилизует бронированные машины и личный состав в районе крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи и аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль под Парижем. Как сообщили в официальном Twitter (X) префектуры полиции Парижа, целью силовиков станут сельхозпроизводители, которые планируют начать с понедельника блокаду указанного района.

В соответствии с указаниями главы МВД Жеральда Дарманена в районе Рюнжи и Руасси развернуты крупные оборонительные силы для предотвращения любой блокады. Мобильные силы, подкрепленные колесными бронемашинами жандармерии, находятся на месте и контролируют доступ, — говорится в сообщении префектуры.

Напомним, французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать продуктовую блокаду Парижа и его пригорода. Представитель организации Максим Бюизар отметил, что акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Как предполагают организаторы, блокада полностью отрежет столицу от снабжения извне. По словам представителя профсоюза, блокада позволит парижанам понять, что они нуждаются в фермерах и что столица не обеспечивает сама себя.