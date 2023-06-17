Во Франции допустили ввод войск НАТО на Украину после фиаско ВСУ на фронте Экс-депутат ЕП Филиппо не исключил ввод войск НАТО на Украину после провального контрнаступления ВСУ

Фото: NATO

Запад способен пойти на серьезную эскалацию конфликта после провального контрнаступления ВСУ, написал в Twitter бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. Он не исключил, что НАТО может ввести войска на Украину после фиаско ВСУ на фронте.

И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие? — задался вопросом Филиппо.

По его словам, весь мир ждал начала контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины, однако результаты не оправдывают ожиданий. Филиппо призвал прекратить как можно скорее происходящий вокруг Украины «беспредел» и приступить к мирным переговорам.

Ранее ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан высказали мнение, что власти Украины после завершения контрнаступления ВСУ могут склониться к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Эксперты полагают, что Киев не сможет победить российскую армию, даже если Запад усилит военную помощь.

До этого полковник США Дик Блэк заявил, что по итогам первой недели активных наступательных действий ВСУ наткнулись на «стальную стену». Блэк отметил, что семь тысяч военнослужащих, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены «без особых результатов». По его мнению, твердить Украине, чтобы она сражалась «до последнего», бесчеловечно.