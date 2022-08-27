Во Франции пообещали не допустить взрыва цен на электроэнергию Премьер Франции Борн: власти не допустят взрыва цен на электроэнергию

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Элизабет Борн

Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала не допустить в стране взрыва цен на электроэнергию. По ее словам, власти смягчат рост цен на энергию, сообщает Parisien.

Мы сохраним механизмы по смягчению роста цен на энергию. Кроме того, мы примем конкретные меры для защиты самых уязвимых слоев населения. Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим взрыва цен на электроэнергию, — подчеркнула Борн.

Она добавила, что следить за тем, как французы дома экономят энергию, власти не намереваются. Некоторые ограничения в этом плане введут лишь для компаний.

В частности, готовятся указы о запрете световой рекламы в ночное время и необходимости закрывать двери при работающем кондиционере или включённом отоплении.

Ранее стало известно, что министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил: стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает Евросоюзу революцией. В самой Чехии резкий скачок цен на электроэнергию и газ повысил у населения спрос на камины. Он вырос по сравнению с летом прошлого года в десять раз. Быстро растет спрос на дрова и цены на них.