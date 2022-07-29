Во Франции полиция начала ловить поливающих лужайки жителей BFM: во Франции из-за засухи полиция контролирует использование воды местными жителями

Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Париж, Франция

Французские полицейские контролируют исполнение ограничений по использованию воды, которое введено на период засухи в более чем 90 департаментах страны. Первый раз за нарушение предупреждают, в случае повторного нарушения на французов составляют протокол, сообщается в сюжете телеканала BFM.

Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением, — говорится в сюжете.

Полицейские наблюдают не только за частниками. Так, в департаменте Нор государственные службы нашли искусственный водоем, получающий воду из реки, что запрещено в период засухи.

Река Изер в департаменте Нор сейчас действительно под максимальным давлением. Если такого рода нарушений будет много, они приведут нас к провалу, — считает супрефект Дюнкерка Эрве Турмант.

Ранее стало известно, что 24 июля во Франции ввели ограничения на использование воды из-за сильной жары и засухи. Гражданам наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем. Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые связывают её с потеплением климата и установлением парникового эффекта.