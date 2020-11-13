Во Франции полиции пришлось разогнать вечеринку нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/15b862e6-26ad-11eb-9127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Préfecture de Police/twitter.com

Во время того как по всей Франции действуют ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, по меньшей мере 300 человек решили как следует «оторваться» и закатили тайную вечеринку в департаменте Валь-де-Марн недалеко от Парижа. «Пир во время чумы» пришлось прервать из-за приезда сотрудников правопорядка. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы.

Полицейские в ночь с 13 на 14 ноября прибыли на место, чтобы прекратить вечеринку, проводившуюся тайно в небольшом доме в коммуне Жуанвиль-Ле-Пон (в департаменте Валь-де-Марн), в которой участвовали от 300 до 400 гостей в нарушение всех действующих санитарных правил. Было установлено сегодня утром, что по меньшей мере у одного из участников тест на COVID-19 дал положительный результат, — сказано в сообщении префектуры, размещённом в Twitter.

Cette nuit, Ã #JoinvilleLePont , les sont intervenus pour une soirÃ©e dans un pavillon.

300 personnes prÃ©sentes, dans un mÃ©pris total des rÃ¨gles sanitaires, ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©es.

Plainte des pour violences, les "convives" mÃ©contents leur ayant, de plus, lancÃ© des bouteilles... pic.twitter.com/xAePKYbWsJ — PrÃ©fecture de Police (@prefpolice) November 14, 2020

После того как выяснилось, что один из участников вечеринки заболел коронавирусом, полицейские призвали всех участников праздника, которые полностью не соблюдали противоэпидемические меры, сделать тесты на COVID-19 и самоизолироваться. Сейчас правоохранители выясняют, кто владеет помещением и кто организовал эту «ковидную тусовку».

Число заражённых коронавирусом во всём мире увеличилось за прошедшие сутки на 657 тыс. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев заражения новым заболеванием превысило 53,16 млн. Жертв COVID-19 стало больше почти на 10 тыс. и превышает 1,3 млн. ВОЗ зарегистрировала 53 164 803 случаев заражения, писал NEWS.ru.