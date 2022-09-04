Во Франции поддержали призыв к Украине прекратить военную пропаганду

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Свою поддержку бывшему государственному министру Франции Сеголен Руаяль, которая обратилась к международному сообществу с призывом запретить распространение военной пропаганды Киева, высказал политик-голлист Флориан Филиппо. Он отметил мужество Руаяль и добавил, что ее смелость служит примером. Политик добавил, что Франция «не должна подчиняться НАТО и его пособникам», пишут «Известия».

Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, ее смелость должна служить примером, — заявил Филиппо.

По его словам, экс-государственный министр Франции имеет полное право протестовать против военной пропаганды, которую ведут власти в Киеве.

Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер в своей статье ранее написал, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан. Журналист добавил, что главе государства придется провести «дерусификацию» на полуострове. Автор материала задается вопросом: будет ли в этом случае Зеленский настаивать на использовании украинского языка.