Во Франции по делу о нападении на журналистов задержали ещё двоих человек

https://static.news.ru/photo/e2892188-0016-11eb-8890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Полиция Парижа задержала двоих человек — младшего брата и знакомого 18-летнего пакистанца, которого подозревают в нападении с мачете на журналистов в здании, где раньше размещалась редакция журнала Charlie Hebdo.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в судебной сфере. Общее число задержанных по этому делу достигло восьми. Ранее в полицию доставили пятерых человек, которые жили с подозреваемым в северном пригороде столицы Франции, и его бывшего соседа по квартире. Ещё одного человека — 33-летнего алжирца — изначально посчитали причастным к инциденту и задержали, но позже отпустили. Как выяснилось, мужчина пытался остановить нападавшего.

Вооружённый мачете злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции Charlie Hebdo 25 сентября. Сейчас помещение занимает информационное агентство Premieres Lignes. Двое потерпевших находятся в крайне тяжёлом состоянии, передавал NEWS.ru.

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.