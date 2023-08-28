Во Франции оползень парализовал движение поездов и автомобилей

Фото: CBeaune/twitter.com

Несколько дорог в районе французской коммуны Сен-Жан-де-Морьен перекрыли из-за схода оползня на трассу, сообщило издание La Stampa. Также власти региона приняли решение приостановить железнодорожное сообщение между Италией и Францией, а для проезда грузовиков был закрыт тоннель Фрежюс.

Несколько поездов из Милана в Париж и обратно отменили, говорится в сообщении. Изменения в расписании будут объявлены 29 августа. На дорогах тем временем возникли пробки. По словам синоптиков, жителей ожидают проливные дожди, град, ураган и сильные порывы ветра.

Ранее из-за схода оползня в Грузии под слоем пыли и песка оказался погребен средневековый монастырь Шиомгвиме. На месте происшествия начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее оползень сошел в японской префектуре Тоттори, расположенной на острове Хонсю. Около 1,8 тысячи человек оказались отрезаны от внешнего мира в результате происшествия.

Власти Японии предупредили о необходимости эвакуации жителей близлежащей префектуры Сидзуока. В настоящий момент там действует четвертый уровень угрозы из-за стихийного бедствия.