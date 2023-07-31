Во Франции отрицают зависимость от поставок урана EDF: Франция не зависит ни от какой страны в поставках ядерного топлива

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

АЭС Бюже, Франция

Франция не зависит ни от какого государства или конкретного месторождения в плане поставок ядерного топлива, заявили РИА Новости в компании EDF, являющейся оператором французского парка АЭС, комментируя угрозы нового руководства Нигера прекратить торговлю данным сырьем. В EDF также сообщили, что ежегодно закупают по семь тысяч тонн урана, что составляет 10% от мирового спроса на него.

В случае трудностей с обеспечением поставок ядерного топлива, EDF максимизирует географическую диверсификацию источников и поставщиков. Это означает, что мы не зависим ни от какого-либо месторождения, ни от какой-либо компании, ни от какого-либо государства в плане обеспечения безопасности наших поставок, — заявили в компании.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Президентская гвардия заблокировали дворец главы государства, где он находится до сих пор. Уточняется, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

31 июня стало известно, что французская корпорация Orano продолжает добычу урана в Нигере. Подчеркивается, что мятеж военных не затронул ее деятельность.