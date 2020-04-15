Во Франции от коронавируса умерли уже более 17 тысяч человек

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Жертвами COVID-19 стали 17 167 жителей Франции. Об этом сообщил руководитель генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Накануне сообщалось о 15 729 погибших от коронавирусной инфекции и 103 573 случаях заболевания.

Общее число смертей с первого марта в больницах и в медико-социальных учреждениях составляет 17 167 человек, — цитирует Саломона РИА Новости.

13 марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в стране режим самоизоляции продлится до 11 мая. При этом строгие ограничения на передвижения в стране введены с 17 марта. Сейчас по всей Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, вузы, школы и другие учреждения.

Как писал NEWS.ru, дефицит бюджета Франции составит 9% от ВВП из-за пандемии.