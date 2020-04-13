Во Франции от коронавируса умерли 14,9 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/540468d0-7db9-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число жертв коронавирусной инфекции во Франции достигло 14 967 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Количество летальных случаев с вечера воскресенья увеличилось на 574. В палатах интенсивной терапии находятся в тяжёлом состоянии 6821 человек, на 24 пациента меньше, чем ранее. Этот показатель снижается в стране уже пятые сутки подряд.

NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон продлил режим самоизоляции до 11 мая. По его словам, 11 мая откроются детские сады и школы, однако запрет на массовые мероприятия продлится до середины июля.

Макрон считает, что границу европейских стран, которые входят в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Об этом он заявил на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.

Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 136 тысяч человек, 4000 человек прибавилось за последние сутки. С начала эпидемии в стране выздоровели 35 435 человек.