Во Франции остановились два атомных реактора ASN: во Франции два реактора АЭС остановили работу из-за пожара

Фото: hutchison/Global Look Press

На западе Франции произошла остановка двух реакторов атомной электростанции «Шинон» в результате возгорания. Об этом сообщили в Управлении по ядерной безопасности Франции (ASN).

В организации уточнили, что инцидент случился в ночь с пятницы на субботу «вне пределов контролируемой зоны». Возгорание произошло в трансформаторе № 3.

Потеря основного внешнего электроснабжения реактора № 3 в результате этого пожара привела к автоматической остановке реактора, — говорится в сообщении.

Также в организации уточнили, что после ликвидации возгорания для сбора использованной воды был временно отключен соседний четвертый реактор, поскольку его система водосбора объединена с третьим. Это сделали для того, чтобы система не переполнилась и радиация не проникла в окружающую среду.

Ранее на печально известной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Это случилось на оборудовании по очистке воды от радионуклидов. Предполагается, что часть радиоактивной воды ушла в почву. Утечки воды с АЭС в море не выявлено.