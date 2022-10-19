Во Франции ограничат движение поездов из-за тарифов на электроэнергию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Движение поездов ограничат на востоке Франции из-за повышения тарифов на электроэнергию. Об этом заявил председатель совета региона Гранд-Эст Жан Роттнер в беседе с Le Républicain Lorrain.

Регионам придется закрывать железнодорожные линии, если государство решит перекладывать на них расходы за всплеск цен на электричество, — заявил Роттнер.

Чиновник добавил, что во многих регионах сложилась аналогичная ситуация и о закрытии линий из-за работы в убыток уже задумались главы регионов. Роттнер добавил, что с 2024 года регионы будут вынуждены за свой счет оплачивать дополнительные 8% пошлин, что усложнит содержание транспортной инфраструктуры.

При этом ранее министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон уверял, что государство не предусматривает дотаций для компенсации роста тарифов на электроэнергию для общественного транспорта. Регион Гранд-Эстер, о котором идет речь, платит €445 млн в год за обслуживание междугородных электричек. Повышение тарифов на электроэнергию обойдется региону в дополнительные €1,6–1,7 млрд в 2023 году, причем почти половина суммы придется на электрички.

Ранее сообщалось, что в Париже на манифестации профсоюзов против «дорогой жизни» и политики французских властей начались столкновения между полицией и демонстрантами. Протестующие требуют повышения зарплат и улучшения условий труда из-за роста стоимости жизни.