Во Франции оценили возможность ускоренного вступления Украины в ЕС Французский министр исключил возможность ускоренного вступления Украины в ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Клеман Бон

Ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС и других привилегий для Киева в этом процессе не будет, заявил в эфире Europe 1 министр — делегат по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон. Он отметил, что вопрос членства Украины является предметом «полного консенсуса» среди членов Евросоюза.

Это будет подтверждено [на саммите ЕС] в четверг и пятницу. Процесс длительный, Украина не станет членом Евросоюза завтра утром, — сказал он.

Ранее члены Еврокомиссии выступили с рекомендацией предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Там призвали также обратить внимание на стремление Грузии стать частью ЕС, однако статус кандидата ей предоставить пока не готовы. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на саммите ЕС, который состоится 23 и 24 июня.

Между тем бывший премьер Украины Николай Азаров предположил, что сама Украина в результате вступления в ЕС может стать просто сырьевым придатком Европы, тогда как неонацисты в этой стране получат дополнительную поддержку. Кроме того, коррупция охватила буквально все сферы жизни украинского общества, а откровенная дискриминация из-за национальностей никак не вписывается в европейские ценности, но Брюссель закрывает на это глаза. Еще одним фактом, который не впишется в Евросоюз, Азаров назвал полное отсутствие на Украине системы правосудия, которая была разрушена за последние восемь лет практически окончательно.