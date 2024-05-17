Во Франции оценили масштабную нехватку личного состава в подразделениях ВСУ Europe 1: нехватка личного состава в подразделениях ВСУ достигла 40%

Фото: МО Украины

Украинские подразделения в среднем недоукомплектованы личным составом на 40% и испытывают проблемы из-за дезертирства, сообщил радиостанции Europe 1 источник в военных кругах Франции. Информацию СМИ подтвердил неназванный украинский офицер.

Во всех бригадах не хватает 40% личного состава, — заявил французский военный источник.

Неназванный украинский офицер отметил, что Вооруженные силы Украины «сталкиваются с волной дезертирства» в среде молодых военнослужащих. Вернувшийся из зоны боевых действий «французский военный» заявил, что в Киеве «больше не говорят о вооружениях», в настоящее время речь идет «о проблеме с мобилизацией». В Europe 1 не уточнили, идет ли речь о наемнике из «интернационального легиона» ВСУ или военнослужащем ВС Франции.

По данным радиостанции, на Западе начинают «осознавать» перемены в ситуации на Украине. В Europe 1 узнали, что «западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию» с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского «признать необходимость переговоров».

Ранее американское издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны одной из стран НАТО, что в Североатлантическом альянсе считают, что отправка войск Блока на Украину рано или поздно случится. В то же время отмечается, что пока таких планов у НАТО нет.