Во Франции оценили эффективность антироссийских санкций ЕС Французский политик Филиппо: антироссийские санкции ЕС провалились

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Флориан Филиппо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что санкционная политика ЕС в отношении России провалилась. Об этом свидетельствует тот факт, что Брюссель в течение года был вынужден принимать сразу десять пакетов ограничительных мер, отметил он в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Это провал. Если вам нужно принимать 10 пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос, движемся ли мы в правильном направлении, потому что это не несет мир, но ведет к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти, — подчеркнул Филиппо.

Политик считает, что для решения конфликта, длящегося девятый год, необходимо «искать пути диалога», поскольку в переговорах можно найти решение конфликта.

Филиппо также указал на позицию телеканалов Франции, у которых, по его мнению, «есть только одна точка зрения». Согласно ей, Париж и следует американской риторике «добро против зла», уверен он. При этом политик указал на негативную роль, которую в украинском конфликте играет НАТО, «машина войны, находящаяся на службе американского империализма». Ее следует уничтожить, заключил Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо в Twitter заявил, что страны НАТО стремительно приближают третью мировую войну. По его словам, этому напрямую способствуют проигрыши Альянса в противостоянии с Россией. Подписчики политика выразили сожаление, что руководство и жители стран НАТО не видят, что в этом конфликте продвигаются интересы Вашингтона, но не Европы.