https://static.news.ru/photo/08ffcb4c-5657-11ea-b786-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Duty/blickwinkel/Global Look Press

Во Франции на федеральном уровне начали борьбу с постельными клопами. Глава Министерства жилищного строительства Франции Жюльен Денормандия сообщил, что это бедствие беспокоит политиков до такой степени, что оно уже заслуживает правительственного плана.

Жюльен Денормандия запускает план по борьбе с паразитами, — сообщает издание 20 Minutes.

Клопов практически уничтожили в стране в середине XX века, однако сейчас в министерстве признали, что проблема никуда не исчезла. Для борьбы с вредными насекомыми правительство запустило специальную кампанию и сайт .

Первым заговорил о необходимости тотального истребления клопов экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво ещё год назад. Тогда он ратовал за создание «муниципальной государственной службы» против клопов.

Как писал NEWS.ru, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили заявил, что кампания против мраморных клопов, повреждавших ореховые плантации и фруктовые сады, оказалась успешной. Давиташвили отдельно отметил, что местным властям удалось защитить ореховые культуры и получить качественный урожай.