Во Франции объявили самый высокий уровень террористической опасности Макрон ввел во Франции наивысший уровень опасности после теракта в «Крокусе»

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Эммануэль Макрон

После теракта в «Крокус Сити Холле» власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности, заявил французский премьер-министр Габриэль Атталь в соцсети Twitter (Х). По его словам, было решено «повысить бдительность до самого высокого уровня».

После теракта в Москве президент Республики [Эммануэль Макрон] собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности <...> мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов, — написал Атталь.

Ранее стало известно, что Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Встреча началась в 21:30 мск, темой обсуждения были последствия трагедии.

До этого сообщалось, что гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». В диппредставительстве выразили соболезнования ее родным и близким. По информации посольства, посетительнице концертного зала было 46 лет. Также жертвой трагедии стала гражданка Армении.

Глава ДНР Денис Пушилин информировал, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» находилась семейная пара из Харцызска. Сейчас женщину все еще ищут, а ее супруг находится в тяжелом состоянии. Принимаются все меры по поиску, констатировал глава региона.