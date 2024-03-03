Во Франции объяснили заявления Макрона об угрозе России JDD: заявления Макрона об угрозе России создают атмосферу страха в обществе

Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и правящая коалиция используют заявления об угрозе со стороны России, чтобы создать в обществе атмосферу страха перед выборами в Европарламент, считает обозреватель газеты Le Journal du Dimanche Рафаэль Стенвиль. Он считает, что таким образом власти намерены укрепить свои позиции во время кампании.

Исполнительная власть хочет навязать страх повестке дня предстоящих европейских выборов, поляризовать дебаты. <...>. Макрону это тем более выгодно, что никто не готов спорить с тем, что он ошибается в намерениях [президента РФ Владимира] Путина, — заявил Стенвиль.

Так, газета приводит заявления правящей элиты Франции о необходимости безоговорочной поддержки Украины и «войне у порога Европы». При этом отмечается, что оппозиционным партиям трудно критиковать «воинственный авантюризм» Макрона, так как за это можно получить клеймо «агент Кремля».

В качестве примера в статье рассматривается выступление премьер-министра Габриэля Атталя в Национальном собрании в ответ на просьбу лидера фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен пояснить слова президента о возможной отправке западных войск на Украину. Атталь, в частности, заявил о связях ее партии с Россией, а также задался вопросом, не находятся ли войска Путина во Франции, намекая на Ле Пен и ее соратников.

Ранее итальянский евродепутат Франческа Донато заявила, что Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовят общественное мнение к войне. Она назвала французского лидера опаснейшим человеком в Европе из-за его заявления о возможности отправки западных военных на Украину.