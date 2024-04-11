Во Франции объяснили, почему начали готовить флот к войне на море Контр-адмирал Франции заявил о подготовке ВМС к боевым действиям на море

Военно-морские силы Франции готовятся к боевым действиям на фоне повышения угрозы начала конфликта, заявил в интервью Politico контр-адмирал, командующий авианосной боевой группой французских ВМС Жак Маллар. По его словам, военно-морские силы готовятся к борьбе с противником, который намерен «сокрушить» страну.

Мы готовимся сейчас к другим миссиям, в частности к тому, что мы называем войной высокой интенсивности, — сказал Маллар.

Контр-адмирал отметил, что сражение в море «становится все более вероятным». Западным ВМС сейчас необходимо приспосабливаться к «более несдержанным соперникам», считает он. По данным Politico, авианосная боевая группа Франции планирует начать миссию в Средиземном море в ближайшие дни.

Ранее министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к проигрышу всего Запада. Париж и Лондон предпримут все необходимое, чтобы оказать «непоколебимую» поддержку киевским властям на саммите Европейского политического сообщества в июле, добавили министры. По их словам, Западу следует делать больше усилий, чтобы добиться поражения России.