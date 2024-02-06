Во Франции объяснили панику ЕС из-за возможного интервью Путина Карлсону Политик Филиппо: ЕС боится разоблачения своей лжи в интервью Путина Карлсону

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Машинное представление Владимира Путина и Такера Карлсона

Власти Евросоюза боятся разоблачения своей лжи, поэтому паникуют из-за возможного интервью президента России Владимир Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, написал в социальной сети Twitter (X) лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, европейские политики не поддерживают свободу слова и призывают запретить Карлсону посещать Евросоюз.

Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком! — написал он.

О визите Карлсона в Москву стало известно 4 февраля после публикации в Сети фотографий, на которых журналист был замечен в Большом театре. Во вторник, 6 февраля, его автомобиль был на территории администрации президента России. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в машину погрузили съемочное оборудование. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о визите журналиста в администрацию главы государства.

Между тем американист Александр Домрин считает, что Владимир Путин вряд ли захочет встречаться с Карлсоном после информационного шума, сопровождающего приезд телеведущего, даже если такая встреча и планировалась. По его словам, иностранные журналисты, которые приезжают на интервью с президентом, до выполнения этой задачи «не светятся, как Карлсон».